27 Ekim 2024, Pazar
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Beşiktaş'ın Genel Kurulu'nda büyük kavga
Beşiktaş’ın Olağan Mali Genel Kurul Toplantısında kavga çıkarken siyah beyazlılar birbirine girdi. Genel kurul, eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kongre salonuna gelmesiyle karıştı. Bazı kongre üyeleri Ahmet Nur Çebi’yi alkışlarla karşılarken, bazı kongre üyeleri de bu harekete tepki gösterdi. Bu esnada kongre üyesi İsmail Cevahir’in kürsüye çıkıp, parmak sallayarak divan başkanlığı ve yönetime tepki göstermesinin ardından salonda kavgalar çıktı.