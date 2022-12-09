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Beşiktaş Sporting Charleroi’yi devirdi! Siyah beyazlılar Antalya kampına galibiyetle başladı

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Giriş: 09.12.2022 09:22
Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Sporting Charleroi’yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Muleka ve 39'uncu dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti.
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