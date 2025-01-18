Besicilikte yenilikçi yöntem: Söğüt dalı ile yem tasarrufu sağlanıyor!

Muş’un zorlu kış şartlarında, besiciler yeni bir yöntem geliştirerek yem maliyetlerini düşürüyor. Karla kaplı alanlarda hayvanlarını besleyen çiftçiler, geleneksel yemlere alternatif olarak söğüt ağaçlarının dallarını kullanıyor. Bu yöntemi hayvanlarının süt verimini artırmak için tercih eden besiciler, hem tasarruf sağlıyor hem de hayvanlarına daha sağlıklı bir beslenme sunuyor. “Söğüt dalı taze olduğu için hem sağlıklı hem de süt verimini artırıyor” diyen besici Abuzer Güngör, bu pratik yöntemi kendi arazisindeki söğüt ağaçlarından temin ettiklerini belirtiyor. Besicilerin yaşadığı bu inovatif dönüşüm, hem ekonomik hem de verimlilik açısından ilginç bir örnek teşkil ediyor.

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