"Bergen" filmi Kozan'da gösterilmeyecek

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Bergen" filminin Adana’nın Kozan ilçesinde gösterilmeyeceğini açıkladı. Özgan, “Ben çocuklarıma neden şiddeti anlattırayım. Vatanına, milletine, devletine faydalı, milli duyguların yaşandığı içerikli filmleri sinemada kullanıyorum. İsterse orada milyon kazanayım koymam. Ben çocukların bunu öğrenmelerini doğru bulmuyorum” dedi.