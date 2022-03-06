06 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları "Bergen" filmi Kozan'da gösterilmeyecek

"Bergen" filmi Kozan'da gösterilmeyecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2022 11:11
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Bergen" filminin Adana’nın Kozan ilçesinde gösterilmeyeceğini açıkladı. Özgan, “Ben çocuklarıma neden şiddeti anlattırayım. Vatanına, milletine, devletine faydalı, milli duyguların yaşandığı içerikli filmleri sinemada kullanıyorum. İsterse orada milyon kazanayım koymam. Ben çocukların bunu öğrenmelerini doğru bulmuyorum” dedi.
Yargıtay’dan işçilere müjde!
Yargıtay’dan işçilere müjde!
Bergen filmi Kozan’da gösterilmeyecek
"Bergen" filmi Kozan'da gösterilmeyecek
Gürültü kavgası döner bıçaklı saldırıya dönüştü
Gürültü kavgası döner bıçaklı saldırıya dönüştü
Melis Minkari’nin ablası bakın kim çıktı!
Melis Minkari'nin ablası bakın kim çıktı!
3 cinayetin faili bakın nasıl yakalandı
3 cinayetin faili bakın nasıl yakalandı
İntihar girişimi kamerada!
İntihar girişimi kamerada!
Köpeklerden kaçan küçük kız dehşeti yaşadı
Köpeklerden kaçan küçük kız dehşeti yaşadı
Şişli’de İSPARK görevlisi dehşet saçtı!
Şişli’de İSPARK görevlisi dehşet saçtı!
Meteorolojiden kar yağış uyarısı!
Meteorolojiden kar yağış uyarısı!
Deniz ikiye bölündü! Rengi kahverengiye dönüştü
Deniz ikiye bölündü! Rengi kahverengiye dönüştü
Kadını sırtından bıçakladı, ’başkasına benzettim’ dedi
Kadını sırtından bıçakladı, 'başkasına benzettim' dedi
Akrep Nalan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının tamamını onlara bıraktı.
Akrep Nalan’ın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının tamamını onlara bıraktı.
Daha Fazla Video Göster