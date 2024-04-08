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Berberlerde bayram yoğunluğu! Erken saatlerde açıp sahurda kapatıyorlar

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 08.04.2024 14:33
Sakarya'da Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşayan berberler geç saatlere kadar mesai yapıyor. Bazı berberler ise günler öncesinde alınan randevu dışında müşteri kabul etmiyor.
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