Berat gecemiz mübarek olsun! Ramazan-ı Şerifi müjdeliyor

Mübarek üç aylardan Ramazan'a sayılı günler kaldı. Şaban ayının 15'inci gecesi her hicri yılda "Berat gecesi" olarak İslam alemi tarafından idrak ediliyor. 6 Mart akşam ezanı ile birlikte karşılayacağımız "Berat gecesi" mübarek kabul edilen özel gecelerden biri. İşte Ramazan'ın müjdecisi bu özel gece ile ilgili hazırladığımız çalışma...

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