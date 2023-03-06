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Berat gecemiz mübarek olsun! Ramazan-ı Şerifi müjdeliyor

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 13:20
Mübarek üç aylardan Ramazan'a sayılı günler kaldı. Şaban ayının 15'inci gecesi her hicri yılda "Berat gecesi" olarak İslam alemi tarafından idrak ediliyor. 6 Mart akşam ezanı ile birlikte karşılayacağımız "Berat gecesi" mübarek kabul edilen özel gecelerden biri. İşte Ramazan'ın müjdecisi bu özel gece ile ilgili hazırladığımız çalışma...
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Berat gecemiz mübarek olsun
Berat gecemiz mübarek olsun
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