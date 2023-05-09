Belgeselleri aratmayan görüntüler! Heyecanlandıran gelişme: Akdeniz ve Ege illerinde

Türkiye'de nesli tükendiği düşünülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanla görüntülediği Anadolu leoparının popülasyon alanının, tüm Akdeniz ve Ege illerini kapsadığı kaydedildi. Son olarak Batı Akdeniz'de 2 bireye ait 58 görüntü elde edildi.