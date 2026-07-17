Futbolda dev bahis ve şike operasyonu! Kulüp yöneticileri ile futbolcuların da aralarında olduğu 19 şüpheli yakalandı

Türkiye, spor camiasını sarsan dev bir operasyon haberiyle güne uyandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, sporda şike ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadele kapsamında İstanbul merkezli dev bir operasyonun düğmesine basıldığını duyurdu. Aralarında kulüp yöneticileri ve futbolcuların da bulunduğu 19 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar, futbol dünyasındaki kirli ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdi.