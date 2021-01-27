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Bebek pudralarında gizli tehlike: Asbest

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Giriş: 27.01.2021 12:53
Güncelleme:27.01.2021 13:07
Bebek pudrası, krem, bez... Çocuklar için kullanılan ürünlerden sadece birkaçı. Ancak bebek pudrasına dikkat. Çünkü yapılan analizlere göre piyasada satılan talk pudralarında kanser yapıcı asbest görüldü. Yani her dört bebek pudrasının biri kanser yapıcı özelliği olan asbest içeriyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Bebek pudrası, krem, bez... Çocuklar için kullanılan ürünlerden sadece birkaçı. Ancak bebek pudrasına dikkat. Çünkü yapılan analizlere göre piyasada satılan talk pudralarında kanser yapıcı asbest görüldü. Yani her dört bebek pudrasının biri kanser yapıcı özelliği olan asbest içeriyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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