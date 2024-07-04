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Bayrampaşa'da yol çöktü! Araçlar içine düştü

DHA
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Giriş: 04.07.2024 15:54
Güncelleme:04.07.2024 15:54
Bayrampaşa'da, sağanak yağmur nedeniyle asfalt yol çöktü. Açılan çukura düşen kamyonet ve otomobili çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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