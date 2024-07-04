Bayrampaşa'da yol çöktü! Araçlar içine düştü

Bayrampaşa'da, sağanak yağmur nedeniyle asfalt yol çöktü. Açılan çukura düşen kamyonet ve otomobili çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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