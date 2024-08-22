Bayrampaşa’da sokakta gasp girişimi

İstanbul Bayrampaşa'da iddiaya göre sokakta ilerleyen kişinin yanına bir grup gelerek gasp girişiminde bulundu. Şüphelilerden kurtulmak isteyen kişi, bir markete girdi, fakat marketçi de saldırıdan nasibini aldı.

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