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Bayramın ilk günü kasaplarda yoğunluk oluştu

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 16:54
Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıklar kesildi kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu başladı. Tokat'taki son durumu A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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