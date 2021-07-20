Bayramda üzerine inek düşen vatandaş hastaneye kaldırıldı

Burdur'da kurban kesimi esnasında üzerine inek düşen vatandaşın sağ bacağının diz kapağında kırık oluştu. İneğin huyunu söylemediği için mal sahibine dava açacağını söyleyen Şeref Deniz Beloğlu, "Ahırdan çıkardığım sırada oldu. Diz kapağım kırık. Çok berbat ya. Adamın dünyası ters dönüyor. Sanki gece oldu gibi" ifadelerini kullandı.