Kurban Bayramı'nda vatandaşlarına kafasına takılan pek çok soru var. Bunlardan ‘’Bayramda oruç tutulur mu, Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?’’ gibi birçok soru yanıt buldu. Kurbana dair merak edilenleri Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı.

Kurban ile ilgili ''Bayramda oruç tutulur mu, Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?'' gibi soruların cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi..

''BAYRAMLARDA ORUÇ TUTMAK NEDEN HARAMDIR?

Ramazan Bayramı oruç tuttuktan sonra bize Allah'ın ikramıdır. Kurban Bayramı da yeme içme günüdür. Bayramlarda oruç tutmamamızın sebebi Peygamber Efendimizin böyle emretmesidir.

KURBAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Vaciptir. Bayramın dördüncü günü ilkindi namazına kadar her namazı farzından sonra devam edilmesi vaciptir.

GÜNAHKAR AKRABALARDAN UZAK DURMAK GÜNAH MI?

Kişiyi dinden uzaklaştırmaya çalışmadıkça akrabalık vazifesi yerine getirilmelidir.

BAYRAM GÜNÜ KÜSLERİN BARIŞMASI FARZ MIDIR?

İnsanların küsmesi günahtır. 3 günü geçmeden barışmak gereklidir. Buna farz veya vaciptir denmez ancak barışmamak günahtır.

KURBANI İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ GÜN KESMEK GÜNAH MIDIR?

Hanefi mezhebine göre bayramın üçüncü gününün akşamına kadar, Şafi mezhebinde dördüncü günün akşamına kadar kesilmelidir. Ancak daha sonrasına kalırsa bu kurban sadaka olarak geçer.''