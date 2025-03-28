Bayramda 20 milyon kişi yer değiştirecek! Büyük göç başlıyor

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından adeta bayram göçü yaşanacak. Yaklaşık 20 milyon vatandaşın şehirlerarası seyahat etmesi beklenirken, otellerde doluluk oranının ise yüzde 80'i aşması bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş hem tatil hem de akraba ziyareti planlarını değiştirdi. Tatil süresinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, daha önce 4 günlük plan yapan birçok vatandaş, ikinci 4 gün için de bir başka plan yapmaya başladı. Turizmciler yaklaşık 20 milyon vatandaşın şehirlerarası seyahat edeceğini tahmin ederken, otellerde konaklayacak kişi sayısının ise 2 milyona yakın olacağı bildirildi.

YÜZDE 80 DOLULUK TAHMİNİ

Tatilin uzatılmasıyla birlikte birçok turizm acentesi de yeni paketler sundu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, seyahat planlamasının 4'er günlük iki periyod şeklinde yapılacağını söyledi. Tesis konaklamaları ve akraba ziyaretleriyle milyonlarca kişinin yola çıkacağını belirten Kuk, bu hareketin pek çok bölgedeki tesiste dolulukları yüzde 80'in üzerine çıkaracağını belirtti.

EN ÇOK HANGİ BÖLGELERE TALEP VAR?

Sektör yetkilileri en yoğun tatil rezervasyonu yapılan bölgelerin kıyı bölgeleri olduğunu söyledi. Buna göre en çok rezervasyon yapılan yerler Alanya, Side, Kuşadası, Antalya Merkez ve Kemer, Marmaris, Belek, Bodrum olarak öne çıkıyor. GAP ve Karadeniz bölgesi ile Kapadokya turları da tercih edilen rotalar arasında. Bölgelere yönelik turların kişi başı fiyatı 2 bin 500 liradan başlarken; üç kişilik aileler 3 gün özelinde planlanan ulaşım dahil seçenekler ise 25 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yetkililer bayramda özellikle Kapadokya'ya olan ilgiye dikkat çekti. Doluluk oranlarının yüzde 80'i geçebileceği bildirilirken, Kapadokya bölgesinde tek kişi tek gece konaklama fiyatları 3 bin 500 liradan başlıyor.

ULAŞIM FİYATLARI ARTTI

Otobüs bileti yüzde 100 uçak biletlerinde de yüzde 70 seviyesinde arttı. İstanbul/Ankara otobüs 550 liradan 800-850 liraya çıktı. İstanbul/Trabzon 1800 liraya satılıyor. İstanbul-Sivas bileti 900 liradan 1600 liraya çıktı. Uçakla 4 bin 700 lira. Şanlıurfa'ya kalan son biletler 1500-1900 lira arasında.

HER ŞEY DAHİL KONAKLAMA 8 BİN TL

Her şey dahil konaklama imkanı sunan tesislerde bayram dönemi gecelik fiyat 8 bin liradan başlıyor. En yoğun talebi ise 3 gece için 30-40 bin lira bandındaki oteller alıyor. Farklı bölgeler ve tesislerde daha düşük bütçeli tatil imkanı da oluşuyor.

REZERVASYONLAR HEMEN ARTTI

9 günlük tatilin geç açıklanmasına rağmen otel rezervasyonlarında hızlı bir artış görüldü. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Otellerdeki doluluk yüzde 85 civarı. Dünden bugüne rezervasyonlarda yüzde 10 bir artış var ve şu anda rezervasyonlar hızlandı" dedi.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramda İstanbul dahil 81 ilde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Özellikle kıyı bölgelerinde yağışların daha etkili olması bekleniyor.

69 BİN PERSONEL SAHADA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramda 69 bin personelin görev yapacağını açıkladı. 28-30 Mart arası TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon ve tankere yasak geldi.

27 MART İLE 7 NİSAN ARASI EK SEFER İZNİ ÇIKTI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram dönemi için Ankara-İstanbul arasında ilave YHT seferleri düzenleyecek, anahat ve bölgesel trenlere ise 172 vagon ekleyerek 12 bin 786 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını ifade etti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan da mevcut kapasite üzerine yüzde 30 da ek sefer beklediklerini söyledi. Özcan, "Günlük çıkışlar 1200 otobüs seviyesinde. Bayramda ise 1700-2 bine yakın günlük otobüs çıkışı bekliyoruz. En yoğun bölge Karadeniz" dedi.