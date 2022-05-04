Bayram tatilini fırsat bilip ormana akın ettiler! Kilosu 500 liradan alıcı buluyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, kilosu 500 TL'ye kadar alıcı bulunan kuzugöbeği mantarı avına çıktı. Ramazan Bayramı tatilini de fırsata çevirenler, kuzugöneğinin bolca bulunduğu Elmalı, Karabayır, Kirazlıyayla ve Sarıkavak mahallerindeki dağlık ve ormanlık alanlara akın etti.