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Bayram tatilini fırsat bilip ormana akın ettiler! Kilosu 500 liradan alıcı buluyor

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Giriş: 04.05.2022 12:48
Denizli'nin Çameli ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, kilosu 500 TL'ye kadar alıcı bulunan kuzugöbeği mantarı avına çıktı. Ramazan Bayramı tatilini de fırsata çevirenler, kuzugöneğinin bolca bulunduğu Elmalı, Karabayır, Kirazlıyayla ve Sarıkavak mahallerindeki dağlık ve ormanlık alanlara akın etti.
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