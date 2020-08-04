Bayram sonrası ilk iş günü! İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıktı. İşbaşı yapan vatandaşların toplu taşımayı tercih ettiği görüldü.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular bugün işbaşı yaptı. Kimi vatandaşlar dört günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirirken kimiyse şehir dışına çıktı.

Tatilin bitmesiyle şehre dönen İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola koyuldu. Bayram tatili nedeniyle boş kalan yollar yoğunlaşmaya başladı.

İş yerlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske kuralına uyarken zaman zaman otobüs ve metrobüs duraklarında kısmi yoğunluk yaşandı.

Toplu taşımada maske kuralına uyan vatandaşların sosyal mesafe kuralına ise uymadıkları görüldü.