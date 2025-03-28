Bayram öncesi katliam gibi kaza: 2’si çocuk 6 ölü, 3 ağır yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Hatalı sollama nedeniyle yaşandığı iddia edilen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu gerçekleşen trafik kazasında ölü sayısı 6 oldu, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.



Olay, Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama sonucu, 31 GE 368 plakalı Fiat Egea marka araç ile 06 EPP 091 plakalı Fiat Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi.

Yapılan ill tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.