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Bayrak ve ezan uğruna yapılan bir göç hikayesi

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Giriş: 26.11.2022 11:05
Türkiye'de yaklaşık 5 milyona yakın Boşnak yaşıyor. Onlardan çoğu da İstanbul'a göç etmiş durumda. Özellikle sadece Bayrampaşa'da 70 bine yakın Boşnak var. O nedenle Bayrampaşa'nın bazı mahalleleri adeta küçük birer balkan köyünü andırıyor. İşte Boşnakların kültürleri ve göç hikayeleri...
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