18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Batmanlı kuyumcu yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı

Batmanlı kuyumcu yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2021 15:29
Batmanlı kuyumcu Celalettin Uğurlu, vatandaş ve yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı. Son zamanlarda piyasaya çok sayıda sahte altın sürüldüğünü dile getiren Uğurlu, bu sahte altınların özellikle düğün salonları ve takılara yansıdığını dile getirdi. Uğurlu, "Çünkü düğün sahipleri bizlere altın getirirken genellikle bu takılan altınlar sahte çıkıyor. Bir gelinde en az birkaç çeyrek altın sahte çıkıyor. Düğün sahibi de tabii ki bilmiyor. Rengi sarıdır, çeyreğe benziyor. Net olarak da orada anlaşılmıyor. Kuyumcuya getiriyor kuyumcu biliyor az çok anlaşılıyor. Ne kadar düzgün yapsalar da biz tahlile gönderiyoruz. Tahlilde ustalarımız var. Usta ateşe verip oradan çıkartabilirler. Genel olarak kuyumcu biliyor. Merdiven altında sahte altın yapıyorlar. Piyasada çok sahte altın var. Vatandaşları özellikle bu konuda uyarıyorum. Özellikle güvenli kuyumculardan altın almaları lazım. İnternet üzerindeki altın genellikle sahte çıkıyor. Buralarda merdiven altında genellikle düşük ayar yapıyorlar. 22 ayar diye millete veriyorlar ama 20 ayar 18 ayar çıkıyor altın, o da çok sıkıntılı" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı
Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı
Diyarbakır’da öğrenci dehşeti! 1 ölü
Diyarbakır'da öğrenci dehşeti! 1 ölü
Dilek Kuşçu’nun arabadaki videosu şoke etti
Dilek Kuşçu’nun arabadaki videosu şoke etti
5 asırlık caminin içinde gizemli mezar
5 asırlık caminin içinde gizemli mezar
Taksicilerin yer kavgasında yumruklar havada uçuştu
Taksicilerin yer kavgasında yumruklar havada uçuştu
Pendik’teki kanlı pusu kamerada
Pendik’teki kanlı pusu kamerada
Dev platform taşıyan gemi Çanakkale Boğazı’nda
Dev platform taşıyan gemi Çanakkale Boğazı’nda
Galibiyet kötü bitti
Galibiyet kötü bitti
Kutlama sırasında tribün çöktü! O anlar kamerada
Kutlama sırasında tribün çöktü! O anlar kamerada
Levyeli kadın hırsızlar yakalandı
Levyeli kadın hırsızlar yakalandı
Doğal bal için günlerce firari arıların izini sürüyorlar
Doğal bal için günlerce "firari" arıların izini sürüyorlar
Temizlik görevlisinden örnek davranış!
Temizlik görevlisinden örnek davranış!
Daha Fazla Video Göster