Emlak vergisi son ödeme tarihi 30 Kasım 2026! Kimler muaf?
Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. 30 Kasım Pazartesi gününe kadar ödeme yapmayan mükelleflere gecikme zammı uygulanacak. A Haber canlı yayınına katılan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisi oranlarını, muafiyet şartlarını ve ödeme yöntemlerini anlattı. A Haber muhabiri Kübra Tebeci ve kameraman Furkan Ali Özer, konuya ilişkin ayrıntıları canlı yayında aktardı.
Erkan SevenlerEditör
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