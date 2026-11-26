Konya'da peynirin lezzet sırrı mağarada saklı! 6 aylık yolculuk

Konya'nın Ilgın ilçesinde üreticiler, hazırladıkları peynirleri Gökçeyurt Mağarası'nda yerin yaklaşık 400 metre derinliğinde saklıyor. Mağaranın doğal serinliğinde altı aylık yolculuğa çıkan peynirlerin lezzet sırrı, A Haber'in Özel Dosya haberinde ekrana geldi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve kameraman Tunahan Konuk, peynirlerin üretim ve saklama sürecini görüntüleyerek ayrıntıları aktardı.