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Başörtüsü takıp, karısının arabasını kundakladı: O anlar kamerada
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, 1200 Evler Mahallesi'nde, 20 Şubat günü saat 01.00 sularında park halindeki arabada yangın çıktı. Durumu gören etraftaki vatandaşlar, emniyet ile itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Araç, kullanılamaz duruma geldi.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİLER
Olaya ilişkin soruşturma başlatan emniyet güçleri, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı.
ANLAŞILMAMAK İÇİN YAPMADIĞI KALMAMIŞ
Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi. Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi.
Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.