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Başörtülü kadınları hedef aldı: Biz burada kapalı insan istemiyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 14:47
Güncelleme:25.03.2024 14:47
Aydın'da yaşayan kadın, seçimle ilgili verdiği röportajda başörtülüleri hedef aldı. Kadın, "biz burada kapalı insan istemiyoruz" dedi.
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Başörtülü kadınları hedef aldı
Başörtülü kadınları hedef aldı
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