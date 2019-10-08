Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır hakim karşısına çıktı

Deniz Çakır Beşiktaş'ta bir kafede başörtülü kadın müşterilere söylediği iddia edilen sözlerle, "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Müşteki avukatları ise Deniz Çakır'ın sanık kürsüsünde ifade vermediği ve avukatının yanında oturtulduğu gerekçesiyle, hakimin tarafsızlığının şüpheye düştüğünü belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme hakimi kararında, talebin değerlendirilmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi.