Başörtülü akademisyene saldırı davasında flaş gelişme! Gaziosmanpaşa Belediyesi davaya katılmak istedi

Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gaziosmanpaşa parkına gidin” diye saldıran Eray Çakın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi ise davaya katılmak için mahkemeye bir dilekçe gönderdi.