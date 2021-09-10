10 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başörtülü akademisyene saldırı davasında flaş gelişme! Gaziosmanpaşa Belediyesi davaya katılmak istedi

Başörtülü akademisyene saldırı davasında flaş gelişme! Gaziosmanpaşa Belediyesi davaya katılmak istedi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2021 15:19
Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gaziosmanpaşa parkına gidin” diye saldıran Eray Çakın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi ise davaya katılmak için mahkemeye bir dilekçe gönderdi.
’Vücudumda çip var zihnimi birileri yönlendiriyor’
'Vücudumda çip var zihnimi birileri yönlendiriyor'
Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
WhatsApp gruplarında isimler paylaşılıyor! Bulaşan yandı
WhatsApp gruplarında isimler paylaşılıyor! Bulaşan yandı
Akademisyene saldırı davasında flaş gelişme!
Akademisyene saldırı davasında flaş gelişme!
26 ilde aranıyordu! Meram’da yakalandı
26 ilde aranıyordu! Meram’da yakalandı
Ankara OSTİM’de iş yerinde yangın
Ankara OSTİM'de iş yerinde yangın
Genç kızı öldürdü: Kazayla oldu
Genç kızı öldürdü: Kazayla oldu
Gaziantep’te sağlık çalışanına saldırı!
Gaziantep’te sağlık çalışanına saldırı!
Önce küfürler savurdu sonra saçlarını yoldu!
Önce küfürler savurdu sonra saçlarını yoldu!
Başhekimden kritik uyarı: Sayı artıyor
Başhekimden kritik uyarı: Sayı artıyor
Beyaz aslan ve kaplanın mücadelesi izleyenleri şoke etti!
Beyaz aslan ve kaplanın mücadelesi izleyenleri şoke etti!
2 doz aşı olana ücretsiz
2 doz aşı olana ücretsiz
Daha Fazla Video Göster