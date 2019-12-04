Başkente mevsimin ilk karı yağdı

Başkentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Çankaya ilçesindeki İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde başlayan kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve mahalle aralarında tuzlama çalışması yaptı.