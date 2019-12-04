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04.12.2019
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Başkentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Çankaya ilçesindeki İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde başlayan kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve mahalle aralarında tuzlama çalışması yaptı.
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