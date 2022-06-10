10 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'ın konvoyunu durdurup düğün davetiyesi verdiler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'ndeki programa giderken yol üstünde kendisine davetiye gösteren çifti gördü. Erdoğan konvoyunu durdururken cadde üzerinde köfteci dükkanı bulunan Saime ve Adnan Yığcı çifti, oğullarının düğününün davetiyesini verdi.