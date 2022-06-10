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Başkan Erdoğan'ın konvoyunu durdurup düğün davetiyesi verdiler

DHA
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Giriş: 10.06.2022 14:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'ndeki programa giderken yol üstünde kendisine davetiye gösteren çifti gördü. Erdoğan konvoyunu durdururken cadde üzerinde köfteci dükkanı bulunan Saime ve Adnan Yığcı çifti, oğullarının düğününün davetiyesini verdi.
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