Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Cumhur ittifakı 323 parlamenter ile parlamentoda yerini aldı. 28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim." dedi.