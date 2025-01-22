Başkan Erdoğan Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı: Canımız yüreğimiz yandı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesi için evlerinden helallik alındı. Ailenin bir yakını, 'Yangından önce aileyi aramışlar. 'Biz yanıyoruz, itfaiye gönderin, çare bulun' diye. Aile bireyleri de hemen yola çıkmış. O kadar yüksek alevler varmış ki, arka taraftan bile atlayamamışlar. Hiçbir çare bulamamışlar' dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılmak üzere Bolu'ya geldi. İlk olarak Gültekin ailesinin evine taziyede bulundu. Erdoğan ardından Gültekin ailesinin cenaze törenine katıldı.