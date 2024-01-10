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Başkan Erdoğan 9’uncu kez dede oldu! Özdemir Bayraktar’ın ismi torununa verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 10:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye ve damadı Selçuk Bayraktar, ikinci çocuklarının doğum sevincini yaşadı. Çift, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen oğullarına "Asım Özdemir" adını verdi. Başkan Erdoğan dünyaya gelen torununu hastanede ziyaret etti.
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