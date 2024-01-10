10 Ocak 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan 9’uncu kez dede oldu! Özdemir Bayraktar’ın ismi torununa verildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye ve damadı Selçuk Bayraktar, ikinci çocuklarının doğum sevincini yaşadı. Çift, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen oğullarına "Asım Özdemir" adını verdi. Başkan Erdoğan dünyaya gelen torununu hastanede ziyaret etti.