06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başından vurulmuş halde cesedi bulundu! Antalya'da vahşet

Başından vurulmuş halde cesedi bulundu! Antalya'da vahşet

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2021 23:40
Güncelleme:05.04.2021 23:41
Antalya'da bir otelde çalışan 19 yaşındaki genç, ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söylemesinin ardından deniz kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Mehmet Büdün (19), Denizli'deki ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söyledi.

Bunun üzerine kardeşini arayan ancak ulaşamayan ağabey, Mehmet'in Kemer'deki arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi. Genci aramak için genellikle gittiği sahil boyunu kontrol eden arkadaşlarından biri, Mehmet Büdün'ü eski Çamdağ Tüneli yanında yoldan 100 metre aşağıdaki sahilde hareketsiz yatarken buldu.

Silahla başından vurulmuş haldeki arkadaşını gören genç, hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağılık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışma ve delillerin toplanmasından sonra Büdün'ün cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, buradaki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Başından vurulmuş halde cesedi bulundu
Başından vurulmuş halde cesedi bulundu
‘Sapık’ tutuklandı!
‘Sapık’ tutuklandı!
6 ilde yapılan operasyonda ele geçirildi
6 ilde yapılan operasyonda ele geçirildi
Bir gün evli kaldı hayatı karardı
Bir gün evli kaldı hayatı karardı
Tarla süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...
Tarla süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...
25 yılda bine yakın enstrüman!
25 yılda bine yakın enstrüman!
Korkunç anlar! Dev cam...
Korkunç anlar! Dev cam...
Yıllara meydan okuyor
Yıllara meydan okuyor
Sınırlarıyla kafa karıştıran kasaba
Sınırlarıyla kafa karıştıran kasaba
Darbe imalı bildiriye İzmir'den tepki
Darbe imalı bildiriye İzmir'den tepki
Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Gözaltında
Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Gözaltında
Risk haritasına son durum ne?
Risk haritasına son durum ne?
Daha Fazla Video Göster