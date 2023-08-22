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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 12:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahipsiz hayvanlarla ilgili belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Peki belediyeler hangi adımları atacak? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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