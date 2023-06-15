15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2023 01:07
CHP'li İBB yönetimindeki İETT faciasına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Başakşehir'de karşı şeride geçip bariyerlere çarparak bağlantı yoluna düşen İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı. Olay yerindeki vatandaşlardan Mustafa Aslantürk, İstanbul'da İETT şoförlerinin kurallara uymadığını ve çok hızlı araç kullandığını ifade etti.
Ağabeyimin kanı yerde kalmadı
"Ağabeyimin kanı yerde kalmadı"
İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü
İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü
’İlim Yayma Ödülleri’ açıklaması
'İlim Yayma Ödülleri' açıklaması
Berlusconi’ye veda!
Berlusconi'ye veda!
İsveç’in NATO hayali! Türkiye’den izin bekliyorlar
İsveç'in NATO hayali! Türkiye'den izin bekliyorlar
Dragos deresinde kirlilik alarmı
Dragos deresinde kirlilik alarmı
Adana’da afet konutları TOKİ eliyle hızla yükseliyor
Adana’da afet konutları TOKİ eliyle hızla yükseliyor
Düzenli kan bağışçısı sayısı 820 bini aştı
Düzenli kan bağışçısı sayısı 820 bini aştı
Akılalmaz olay! İntihara kalkıştı dayak yedi
Akılalmaz olay! İntihara kalkıştı dayak yedi
Trafikte tehlikeli inatlaşma!
Trafikte tehlikeli inatlaşma!
Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret zammı...
Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret zammı...
Sürü halinde ortaya çıktılar! Zor anlar yaşattı
Sürü halinde ortaya çıktılar! Zor anlar yaşattı
Daha Fazla Video Göster