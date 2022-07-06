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Başakşehir’de bitmeyen İSKİ çilesi! Vatandaşı isyan ettirdi

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 09:51
İstanbul Başakşehir'de 2 ay önce İSKi'nin başladığı altyapı çalışması bir türlü tamamlanamadı. Çevre sakinleri bitmeyen çalışma nedeniyle oldukça tepkili. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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