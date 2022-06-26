İSKİ’nin arıtma tesisleri zehir saçıyor! CHP’li İBB çözüm bulmadı: Tarım bitti hayvanlar su içemiyor

"KOKUDAN, KİRLİLİKTEN HAYVANLAR DA SUYU İÇMİYOR"

Aynı mahallede yaşayan Atilla Köktürk ise dere civarını önceleri ekip biçtiklerini ve arazilerini suladıklarını söyledi.

Artık su bulamadıkları için bahçelerini ekmekten vazgeçtiklerini anlatan Köktürk, "Aileler buraya geldiği zaman ne kokudan oturabiliyoruz ne de rahat edebiliyoruz. Çok kötü durumda burası. Doğma büyüme buradayım. Derede yüzmeyi öğrendim, balık tutuyorduk ama şimdi yanına yaklaşamıyoruz. Teknelerle plaja gidiyorduk, şimdi plaj da girilmeyecek durumda." ifadelerini kullandı.

Köktürk, kokudan dereye yaklaşamadıklarına dikkati çekerek, "Sulama yapamıyoruz. Bizi dereden, dereyi bizden kopardılar. Derede ne tekneyle gezebiliyoruz ne tarım yapabiliyoruz. Hayvanlar su içiyordu, artık onlara da su veremiyoruz. Kokudan, kirlilikten hayvanlar da suyu içmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Derenin yakınına mahsul ekilse bile arı gelmediğini, bu yüzden tarımsal verim alamadıklarını dile getiren Köktürk, buranın tarım, hayvancılık ve doğal güzellikler açısından İstanbul'un en yeşil yeri olduğunu vurguladı.

Köktürk, dere kenarındaki yeşilliklerde oturmak isteyen insanların kirlilikten ve kokudan yaklaşamadıklarını, buraya kadar gelip üzgün gidenler olduğunu aktardı.