08 Mayıs 2024, Çarşamba
İSKİ'nin arıtma tesisleri zehir saçıyor! CHP'li İBB çözüm bulmadı: Tarım bitti hayvanlar su içemiyor
Karadeniz'e dökülen Riva Deresi'ndeki kirlilik, Beykoz Bozhane Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların geçim kaynağı tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Bozhane Mahallesi Muhtarı Evren Önal, "Dere, pisliği taşıyamıyor ve denize atıyor. Beykoz Riva Plajı'na akıyor ve vatandaşlar oraya giriyor" dedi. Mahalle sakini Atilla Köktürk ise, "Hayvanlar su içiyordu, artık onlara da su veremiyoruz. Kokudan, kirlilikten hayvanlar da suyu içmiyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.06.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 13:05
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