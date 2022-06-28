İSKİ skandalının aktörü Ergun Göknel'den CHP'ye sert sözler: Suçu kendilerinde arasınlar
CHP'de İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski ve yeni eşi üzerinden adının karıştığı skandal, 1990'lı yıllardaki SHP skandalını hatırlattı. İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, eşi Nurdan Erbuğ'un açıklamaları sonrasında İSKİ'de yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanmış, SHP'nin sonunu getiren skandalın baş aktörü olmuştu. Ergun Göknel konuştu.
İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in eşi kurumdaki kirli ilişkileri ifşa edince skandal patladı. CHP'deki Erdoğdu rezaleti 1990'lı yıllarda SHP'de yaşanan İSKİ skandalını hatırlattı.
Şu anda 85 yaşında olan ve Türk solunu kitaplaştırmakla meşgul olan Ergun Göknel "1870'li yıllarda Namık Kemal'den başlayarak, 1971 12 Mart'a kadar olan dönemde Türk solunu yazıyorum" dedi.
CHP'NİN ELLERİ 30 SENEDİR ARMUT MU TOPLUYOR
Göknel, kadın-erkek ilişkilerinde aykırılık gördüklerinde İSKİ'nin hatırlandığını söyleyerek; "30 sene oldu, 'CHP'yi sıkıntıya soktu' diyorlar. 30 senedir CHP'nin elleri armut mu topluyor? 2 sene, 5 sene, 10 sene değil 30 sene geçti.
İşin başına bakalım belediye başkanlığı seçimlerinde Nurettin Sözen'i değil de Zülfü Livaneli'yi çıkardılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu" açıklamasında bulundu.
CHP'NİN YÜZDE 25'LERİ GEÇEMEMESİNİN SEBEBİ BEN DEĞİLİM
İSKİ skandalının yaşandığı günlere geri dönen Ergun Göknel "Ben hata yaptım. Kıyamet koptu. 5 sene cezaevinde yattım. CHP'ye batıran adam diyorlar bana 30 senedir.
Ama CHP'nin yüzde 25, yüzde 26'yı geçememesinin sebebi İSKİ skandalı değildir. Suçu kendinde aramalıdır." şeklinde konuştu.
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