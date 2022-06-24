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İBB bünyesindeki İSKİ'den vatandaşa yeni çile! Çöken yola otomobil düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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İBB bünyesindeki İSKİ’den vatandaşa yeni çile! Çöken yola otomobil düştü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çalışma yapan İSKİ, yolun bir bölümünün çökmesine neden oldu. Çökme sırasında isale hattı patlarken, bir otomobil de çukura düştü. Bazı evlerin bahçelerini ise su bastı. İBB'ye bağlı İSKİ'nin çalışması sonucu zarar gören vatandaş isyan etti.

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan bir caddede yaşandı.

İSKİ'nin çalışma yaptığı Gazi Mustafa cadde'sinde bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sırasında zarar gören isale hattı patladı.

Çöken yolda oluşan çukurlara 2 otomobil düşerken, isale hattından sızan su ara sokaklardaki evlerin bahçelerini bastı.

Bazı vatandaşlar ise bahçelerine su girmemesi için kapılarının önlerini plastiklerle kapamaya çalıştı.

İsale hattından daha fazla su sızmaması için vana kapatılırken, bazı evlerde su kesintisi yaşandı.

"CAN HAVLİ İLE ÇIKTIK"

Otomobili çukura düşen Derya Yılmaz, "Yol akıyordu. Belediye herhangi bir işaret koymamıştı. Önümüzden araçlar gidiyordu. Birden yol çöktü. Çukura düşmeye başladık. Ben ve arkadaşım arabadan can havli ile kaçtık. Çevredeki insanlar, otomobilimi iterek çıkardılar. Belediyenin hatası" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN BAHÇEMİZ SU İÇİNDE KALDI"

Evinin bahçesi su içinde kalan Canan Tartan ise, "Arka yolda bir patlama olmuş. 3 saattir durduramadılar. Vanayı bulamadılar. Bütün bahçemiz su içinde kaldı. 50 yıllık bina. Temelinin çökebileceğini söylediler. Bahçe çamur içinde kaldı. Yarım saat sonra doktor randevum vardı. İptal etmek zorunda kaldım" dedi.

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