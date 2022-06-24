İBB bünyesindeki İSKİ’den vatandaşa yeni çile! Çöken yola otomobil düştü

"CAN HAVLİ İLE ÇIKTIK"

Otomobili çukura düşen Derya Yılmaz, "Yol akıyordu. Belediye herhangi bir işaret koymamıştı. Önümüzden araçlar gidiyordu. Birden yol çöktü. Çukura düşmeye başladık. Ben ve arkadaşım arabadan can havli ile kaçtık. Çevredeki insanlar, otomobilimi iterek çıkardılar. Belediyenin hatası" şeklinde konuştu.