İBB bünyesindeki İSKİ'den vatandaşa yeni çile! Çöken yola otomobil düştü
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çalışma yapan İSKİ, yolun bir bölümünün çökmesine neden oldu. Çökme sırasında isale hattı patlarken, bir otomobil de çukura düştü. Bazı evlerin bahçelerini ise su bastı. İBB'ye bağlı İSKİ'nin çalışması sonucu zarar gören vatandaş isyan etti.
Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan bir caddede yaşandı.
İSKİ'nin çalışma yaptığı Gazi Mustafa cadde'sinde bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
Çökme sırasında zarar gören isale hattı patladı.
Çöken yolda oluşan çukurlara 2 otomobil düşerken, isale hattından sızan su ara sokaklardaki evlerin bahçelerini bastı.
Bazı vatandaşlar ise bahçelerine su girmemesi için kapılarının önlerini plastiklerle kapamaya çalıştı.
İsale hattından daha fazla su sızmaması için vana kapatılırken, bazı evlerde su kesintisi yaşandı.
"CAN HAVLİ İLE ÇIKTIK"
Otomobili çukura düşen Derya Yılmaz, "Yol akıyordu. Belediye herhangi bir işaret koymamıştı. Önümüzden araçlar gidiyordu. Birden yol çöktü. Çukura düşmeye başladık. Ben ve arkadaşım arabadan can havli ile kaçtık. Çevredeki insanlar, otomobilimi iterek çıkardılar. Belediyenin hatası" şeklinde konuştu.
"BÜTÜN BAHÇEMİZ SU İÇİNDE KALDI"
Evinin bahçesi su içinde kalan Canan Tartan ise, "Arka yolda bir patlama olmuş. 3 saattir durduramadılar. Vanayı bulamadılar. Bütün bahçemiz su içinde kaldı. 50 yıllık bina. Temelinin çökebileceğini söylediler. Bahçe çamur içinde kaldı. Yarım saat sonra doktor randevum vardı. İptal etmek zorunda kaldım" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın neden düşüyor? 24 Haziran Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?
- Dolar neden düşüyor? 24 Haziran Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar ve EURO son dakika neden düştü?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı? Ödeme tarihleri...
- 700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete'de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sınav sonuçları açıklandı mı? TYT, YDT, AYT sonrası tercihler...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Emekli ve memur maaşları bayram önce yatacak mı? Emekli maaşları ayın kaçında yatar 2022? Ödeme tarihleri...
- ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- 6. Yargı Paketi'nde neler var, içeriği nedir? 6. Yargı Paketi metni açıklandı mı, neleri kapsıyor?
- YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? YKS gözetmen ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav ücretleri...