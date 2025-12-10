10 Aralık 2025, Çarşamba

Bartın Irmağı’nın döküldüğü noktada denizin rengi kahverengiye döndü

10.12.2025 15:41
Batı Karadeniz’de pazartesi ve salı günleri etkili olan yağmurda, Bartın’da metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları’ndan doğup kentin dağlık alanlarından geçerek yaklaşık 15 kilometre kateden ırmağın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.
