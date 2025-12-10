10 Aralık 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bartın Irmağı'nın döküldüğü noktada denizin rengi kahverengiye döndü
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 15:41
Batı Karadeniz’de pazartesi ve salı günleri etkili olan yağmurda, Bartın’da metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları’ndan doğup kentin dağlık alanlarından geçerek yaklaşık 15 kilometre kateden ırmağın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.