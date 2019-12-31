31 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.12.2019

Baraj suları çekildi tarihi cami gün yüzüne çıktı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu tarihi olduğu düşünülen cami ve mezarlık gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet’in adını taşıyan tarihi caminin, 30 yıl sular altında kalmasına rağmen duvarlarındaki işlemelerin bozulmadığı gözlendi.

Sivas'ın kuzeyinde bulunan Kılıçkaya Barajın 1989 yılında su toplamaya başlamasıyla birlikte, baraja kıyısı bulunan Suşehri ilçesindeki Büyük Güzel köyü sular altında kamıştı. Suların çekilmesiyle köyün tarihi camisi ve köy mezarlığı 30 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı iddia edilen ve Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan tarihi caminin, 30 yıl sular altında kalmasına rağmen duvarlarındaki işlemelerin bozulmadığı gözlendi.

Suları çekilmesinin ardından, geçmiş yılları yad etmek amacıyla bölgeye giden vatandaşlar, cami duvarlarıyla birlikte, cami içerisinde mihrap ve minber kalıntıları aynen duran caminin bulunduğu bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cami ile birlikte Osmanlıca yazılı mezar taşları da dikkat çekti. Caminin bulunduğu yerde gezinti yapan Serkan Özer isimli vatandaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Su havzasının yılın en az 6 ayının su altında kaldığını ifade ederek, Caminin ise rivayetlere göre çok eski tarihi olduğunu, fakat bugün halen yıllar öncesi gibi ayakta kaldığını ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Baraj suları çekildi tarihi cami gün yüzüne çıktı
Baraj suları çekildi tarihi cami gün yüzüne çıktı
Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı
Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı
Polis köpekleri Taksim'de...
Polis köpekleri Taksim'de...
Şehit Rahmi Kaya için tören düzenlendi
Şehit Rahmi Kaya için tören düzenlendi
Suriyeli savaş pilotu İstanbul'da vahşice öldürüldü
Suriyeli savaş pilotu İstanbul'da vahşice öldürüldü
15 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi
15 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi
MSB'den tüyleri diken diken eden video
MSB'den tüyleri diken diken eden video
Bir annenin feryadı: 7 yıl oldu kızımdan haber yok
Bir annenin feryadı: "7 yıl oldu kızımdan haber yok"
Cezaevi firarisi halk otobüsünde yakalandı
Cezaevi firarisi halk otobüsünde yakalandı
Görüntüler İstanbul'dan! Korkunç olay
Görüntüler İstanbul'dan! Korkunç olay
İstanbul'da fabrika yangını
İstanbul'da fabrika yangını
4 kat artış! Uzmanlardan kızamık uyarısı...
4 kat artış! Uzmanlardan kızamık uyarısı...
Daha Fazla Video Göster