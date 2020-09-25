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Bankacılığı bıraktı kaportacılığı öğrendi! Şimdi milyonlarla oynuyor

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Giriş: 25.09.2020 17:29
Güncelleme:25.09.2020 17:30
Adana'da kendisine ait klasik araçları tamir ettiremeyince bankacılık mesleğini bırakıp, kaportacılığı ve oto tamirciliğini öğrenen Çağlar Postallı (42), sanayide atölye kurdu. Postallı, araçların restore edildikten sonra fiyatlarının 1 milyon liraya kadar ulaştığını anlattı.

Adana'da kendisine ait klasik araçları tamir ettiremeyince bankacılık mesleğini bırakıp, kaportacılığı ve oto tamirciliğini öğrenen Çağlar Postallı (42), sanayide atölye kurdu. Postallı, araçların restore edildikten sonra fiyatlarının 1 milyon liraya kadar ulaştığını anlattı.

Bankacılığı bıraktı kaportacılığı öğrendi! Şimdi milyonlarla oynuyor BANKACILIĞI BIRAKTI KAPORTACILIĞI ÖĞRENDİ! ŞİMDİ MİLYONLARLA OYNUYOR

Bankacılığı bıraktı milyonlarla oynuyor
Bankacılığı bıraktı milyonlarla oynuyor
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