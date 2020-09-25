Bankacılığı bıraktı kaportacılığı öğrendi! Şimdi milyonlarla oynuyor

Adana'da kendisine ait klasik araçları tamir ettiremeyince bankacılık mesleğini bırakıp, kaportacılığı ve oto tamirciliğini öğrenen Çağlar Postallı (42), sanayide atölye kurdu. Postallı, araçların restore edildikten sonra fiyatlarının 1 milyon liraya kadar ulaştığını anlattı.

Adana'da kendisine ait klasik araçları tamir ettiremeyince bankacılık mesleğini bırakıp, kaportacılığı ve oto tamirciliğini öğrenen Çağlar Postallı (42), sanayide atölye kurdu. Postallı, araçların restore edildikten sonra fiyatlarının 1 milyon liraya kadar ulaştığını anlattı.