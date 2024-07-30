Bandırma Belediyesi kreşinde öğretmen şiddeti

Balıkesir'de Bandırma Belediyesi'ne ait bir kreşte öğretmen 4 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandı. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Şikayetçi olan aile olayın üzerinin kapatılmak istendiğini iddia etti.

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