Balkanlar’da bir Anadolu şehri: Vulçıtrın

3 kıtada yüzlerce yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, çekildiği her bölgede gerek hoşgörü politikası, gerekse de inşa ettiği cami, çeşme, köprü, konak gibi yapılarıyla birçok iz bıraktı. Biz de A Haber olarak Tarihçe programımızda o bölgeleri tek tek ele aldık. Tarihçe'nin bu bölümünde Kosova'nın kuzeyinde yer alan Vulçıtrın kenti var.

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