07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Balkanlar’da bir Anadolu şehri: Vulçıtrın

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2024 11:05
3 kıtada yüzlerce yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, çekildiği her bölgede gerek hoşgörü politikası, gerekse de inşa ettiği cami, çeşme, köprü, konak gibi yapılarıyla birçok iz bıraktı. Biz de A Haber olarak Tarihçe programımızda o bölgeleri tek tek ele aldık. Tarihçe'nin bu bölümünde Kosova'nın kuzeyinde yer alan Vulçıtrın kenti var.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balkanlar’da bir Anadolu şehri: Vulçıtrın
Balkanlar’da bir Anadolu şehri: Vulçıtrın
Annesiz yabani hayvanlara özel bakım
Annesiz yabani hayvanlara özel bakım
Berber ve kuaförlerin izin günleri belli oldu
Berber ve kuaförlerin izin günleri belli oldu
Teknoloji ile hayatımıza dahil olan tehlike! Yeni siber tehdit: Parmak izi kopyalama
Teknoloji ile hayatımıza dahil olan tehlike! Yeni siber tehdit: Parmak izi kopyalama
Cem Adrian’a çirkin saldırı
Cem Adrian’a çirkin saldırı
Mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu
Mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu
İnsan yüzlü örümceği kavanozda besliyor
İnsan yüzlü örümceği kavanozda besliyor
Çengelköy’ün 176 yıllık tarihi fırını
Çengelköy’ün 176 yıllık tarihi fırını
Yerle bir oldu
Yerle bir oldu
Polat çiftinin iddianamesi hazır
Polat çiftinin iddianamesi hazır
Sağanak sonrası sel
Sağanak sonrası sel
A Haber ekibi göçerlerin bir gününe ortak oldu
A Haber ekibi göçerlerin bir gününe ortak oldu
Daha Fazla Video Göster