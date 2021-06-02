02 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Balıklıgöl'de şaşkına çeviren olay! Balıkların arasına daldı

Balıklıgöl'de şaşkına çeviren olay! Balıkların arasına daldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2021 22:25
Güncelleme:02.06.2021 22:25
Şanlıurfa Balıklıgöl'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Balıklıgöl'ün çevresinde bir süre dolaşan şahıs, bir anda herkesin gözü önünde suya girdi ve balıklarla birlikte yüzdü.

Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'de ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs herkesin gözü önünde suya girerek balıklarla birlikte yüzdü.

Olay, Şanlıurfa'nın en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan dini ve tarihi mekanlarından Balıklıgöl'de yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, elbiseleriyle birlikte suya atlayarak balıklarla birlikte yüzdü. Vatandaşlar, sudan çıkmayan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde sudan çıkmak istemeyen şahsın etrafa bağırdığı gözlendi. Neden suya girdiği öğrenilemeyen şahıs, ikna edilerek çıkartıldı.

Balıklıgöl'de şaşkına çeviren olay! Balıkların arasına daldı
Balıklıgöl'de şaşkına çeviren olay! Balıkların arasına daldı
Balık avında karşılaştı
Balık avında karşılaştı
Meteorolojiden peş peşe sağanak ve fırtına uyarısı!
Meteorolojiden peş peşe sağanak ve fırtına uyarısı!
Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu!
Samsun ve Bursa'yı sağanak vurdu!
Beyaz örtüye büründü! Geçen hafta 30 derece bugün kar
Beyaz örtüye büründü! Geçen hafta 30 derece bugün kar
DENİZKURDU Tatbikatında nefes kesen anlar
DENİZKURDU Tatbikatında nefes kesen anlar
Tüm cezalardan ağır: Gözleri kabusun olsun
Tüm cezalardan ağır: Gözleri kabusun olsun
Kararı duyunca şok oldu!
Kararı duyunca şok oldu!
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 75'i tamam!
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 75'i tamam!
Şoke eden görüntü! Böylesini çok az gördük
Şoke eden görüntü! Böylesini çok az gördük
Gelin arabası sürücüsünü fuhuş tuzağı!
Gelin arabası sürücüsünü fuhuş tuzağı!
Ayı ve yavrusu bahçe duvarına çıktı! Köpeklerini kurtarmak için...
Ayı ve yavrusu bahçe duvarına çıktı! Köpeklerini kurtarmak için...
Daha Fazla Video Göster