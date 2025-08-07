Balıkesir’de sağanak ve fırtına! Yaklaşık 4 ay sonra ilk kuvvetli yağış

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Yaklaşık dört aydır ciddi bir yağış almayan Bandırma'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. İlçede fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken bazı ağaçların da dalları kırıldı. Devrilen ağaçların altında kalan bazı araçlar maddi hasar gördü. Sağanak yağış ise gece boyunca devam etti. Kentte hava sıcaklıklarının 8 derece birden düştüğü de bildirildi.

