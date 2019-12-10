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10.12.2019
Balıkesir'de 4,6'lık deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.14'te Balıkesir'de 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan 4,6'lık depremin ardından Balıkesir 4,3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.
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