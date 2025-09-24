Balıkesir’de 4,5 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01:27'de 4,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olduğu belirlendi. Deprem anı kameralara böyle yansıdı.

