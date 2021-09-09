09 Eylül 2021, Perşembe
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Balık tezgahlarında hangi balıklar var? Balık fiyatlarında son durum ne? Hamsi ne kadar?
İstanbul'da ekipler balık halinde denetime çıktı. Boy yasağına uyulmadığı gerekçesiyle yaklaşık 9 ton balığa el konuldu. Peki Tezgahlarda hangi balıklar var? En çok satılan balık hangisi? Balık fiyatlarında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.