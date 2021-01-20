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Balık fiyatlarında artış oldu mu? Hamsinin fiyatı ne kadar? İstavritin kilosu kaç TL? Mezgit, çinekop, sarıkanat kaç lira?

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 12:32
Güncelleme:20.01.2021 14:08
Tüm yurtta etkili olan kar yağışı balık fiyatlarını da etkiledi. Kar yağışı balık fiyatlarını nasıl etkiledi? Balık fiyatlarında artış oldu mu? Hamsinin fiyatı ne kadar? İstavritin kilosu ne kadar? Mezgitin fiyatı ne? Çinekop kaç TL? Sarı kanat fiyatı kaç lira? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İstanbul Beyoğlu'nda balık pazarından ayrıntıları aktardı.

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı balık fiyatlarını da etkiledi. Kar yağışı balık fiyatlarını nasıl etkiledi? Balık fiyatlarında artış oldu mu? Hamsinin fiyatı ne kadar? İstavritin kilosu ne kadar? Mezgitin fiyatı ne? Çinekop kaç TL? Sarı kanat fiyatı kaç lira? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İstanbul Beyoğlu'nda balık pazarından ayrıntıları aktardı.

Balık fiyatlarında artış oldu mu? Hamsinin fiyatı ne kadar? İstavritin kilosu kaç TL? Mezgit, çinekop, sarıkanat kaç lira? BALIK FİYATLARINDA ARTIŞ OLDU MU? HAMSİNİN FİYATI NE KADAR? İSTAVRİTİN KİLOSU KAÇ TL? MEZGİT, ÇİNEKOP, SARIKANAT KAÇ LİRA?

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