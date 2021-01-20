Tüm yurtta etkili olan kar yağışı balık fiyatlarını da etkiledi. Kar yağışı balık fiyatlarını nasıl etkiledi? Balık fiyatlarında artış oldu mu? Hamsinin fiyatı ne kadar? İstavritin kilosu ne kadar? Mezgitin fiyatı ne? Çinekop kaç TL? Sarı kanat fiyatı kaç lira? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İstanbul Beyoğlu'nda balık pazarından ayrıntıları aktardı.

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı balık fiyatlarını da etkiledi. Kar yağışı balık fiyatlarını nasıl etkiledi? Balık fiyatlarında artış oldu mu? Hamsinin fiyatı ne kadar? İstavritin kilosu ne kadar? Mezgitin fiyatı ne? Çinekop kaç TL? Sarı kanat fiyatı kaç lira? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İstanbul Beyoğlu'nda balık pazarından ayrıntıları aktardı.