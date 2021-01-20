HAMSİNİN FİYATI NE KADAR?

Balıkçı Yusuf, "Kar demek bereket demek tabii ki. Şu an denizler bereketlendi. Hamsi yasağı vardı bir ay uzatılmıştı. Hamsi bu aralar İğneada'ya doğru geldi hem de irileşti. Bugün tezgahlarda taze hamsinin kilosu 25 TL bunun müjdesini verelim balık severlere. İki hafta önce 40-35 TL'ydi ama taze değildi onu özellikle söyleyelim. Ama şu anki tezgahlardaki taze hamsiler 25 TL." ifadelerini kullandı.