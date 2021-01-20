Balık fiyatlarında artış oldu mu? Hamsinin fiyatı ne kadar? İstavritin kilosu kaç TL? Mezgit, çinekop, sarıkanat kaç lira?
Tüm yurtta etkili olan kar yağışı balık fiyatlarını da etkiledi. Kar yağışı balık fiyatlarını nasıl etkiledi? Balık fiyatlarında artış oldu mu? Hamsinin fiyatı ne kadar? İstavritin kilosu ne kadar? Mezgitin fiyatı ne? Çinekop kaç TL? Sarı kanat fiyatı kaç lira? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İstanbul Beyoğlu'nda balık pazarından ayrıntıları aktardı.
Tüm yurtta etkili olan kar yağışı balık fiyatlarını da etkiledi. Kar yağışı balık fiyatlarını nasıl etkiledi? Balık fiyatlarında artış oldu mu? Hamsinin fiyatı ne kadar? İstavritin kilosu ne kadar? Mezgitin fiyatı ne? Çinekop kaç TL? Sarı kanat fiyatı kaç lira?
A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İstanbul Beyoğlu'nda balık pazarından ayrıntıları aktardı.
Balıkçı Yusuf balık tezgahlarındaki son durum ve balık fiyatları hakkında A Haber canlı yayınında bilgiler verdi.
HAMSİNİN FİYATI NE KADAR?
Balıkçı Yusuf, "Kar demek bereket demek tabii ki. Şu an denizler bereketlendi. Hamsi yasağı vardı bir ay uzatılmıştı. Hamsi bu aralar İğneada'ya doğru geldi hem de irileşti. Bugün tezgahlarda taze hamsinin kilosu 25 TL bunun müjdesini verelim balık severlere. İki hafta önce 40-35 TL'ydi ama taze değildi onu özellikle söyleyelim. Ama şu anki tezgahlardaki taze hamsiler 25 TL." ifadelerini kullandı.
Fiyatlar normal istavritlerin kilosu 40 TL, mezgit var kilo 40 TL bu sene balıklarda bir istikrar var bolluk bereket var.
Çinekopun fiyatı 70 TL
Sarı kanat 80 TL